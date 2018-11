Aosta: premiati progetti innovativi per rilanciare economia locale (2)

- Si tratta di un percorso completo di sostegno, dallo stimolo dell’attitudine e della capacità imprenditoriale dei ricercatori all’accompagnamento volto a trasformare un’idea innovativa in un progetto imprenditoriale concreto, fino al sostegno alla nascita dell’impresa e alle sue prime fasi di attività. Per quanto riguarda SynDiag, che si è aggiudicato, per questa edizione, il primo posto ricevendo un premio di 7 mila 500 euro, il progetto intende assistere i medici nelle interpretazioni ecografiche tramite Intelligenza Artificiale per ultrasuoni, allo scopo di arrivare, in modo precoce, all’eventuale diagnosi di neoplasie. Il team di SynDiag , composto da cinque data scientists ed esperti di innovazione e management ha sviluppato una piattaforma software basata su AI (Artificial Intelligence) che supporta i medici durante gli esami ecografici di routine e di controllo, fornendo informazioni utili all’identificazione precoce di caratteristiche patologiche, in real time e in cloud. Ad oggi, i software di SynDiag sono sviluppati per l’identificazione precoce di caratteristiche tumorali ovariche e progettati per i medici ginecologi non specialisti, che non posseggono quindi competenze specifiche dell’ambito oncologico e che potrebbero fraintendere o sottovalutare le informazioni contenute nell’immagine ecografica, soprattutto nelle fasi iniziali dello sviluppo del tumore. Al secondo posto della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta si è classificata NoToVir, che si è vista assegnare un premio di 5 mila euro, oltre la menzione speciale come miglior progetto di “Innovazione Sociale”. (segue) (Ren)