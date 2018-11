Aosta: premiati progetti innovativi per rilanciare economia locale (4)

- Ai progetti Frieco, che affronta il tema dei rifiuti a partire dall’apparecchiatura FRIDOM, riducendone il volume degli scarti inorganici del 85% e a TagPatch, una piattaforma in grado di rendere automatica ed affidabile la lettura dell’elettrocardiogramma, sono stati assegnati il quarto posto ex-equo. GeDy TrAss, la cui idea di impresa è basata sullo sviluppo di un software numerico–analitico in grado di rendere più rapido, accessibile e performante il processo di progettazione di ingranaggi e trasmissioni. Il premio speciale Valle d’Aosta, offerto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta al miglior business plan che insedi di Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l.di Aosta o di Pont Saint Martin, è stato assegnato a Qtool, che propone tecniche di fabbricazione additive, comunemente conosciute come stampa 3d, per ridurre - durante il processo di produzione di pezzi - i tempi di raffreddamento fino al 75%, le distorsioni fino al 40% e il costo di produzione fino al 60%. “E’ basilare investire in startup ad alto contenuto di conoscenza per rilanciare lo sviluppo economico del territorio, per attrarre nuovi investitori e soprattutto per creare nuovi posti di lavoro – ha detto l’Assessore Stefano Aggravi -. Fondamentale sono inoltre il rapporto e il confronto con gli Incubatori locali che ci permettono di accogliere e dare opportunità a idee innovative e a progetti di sviluppo”. (Ren)