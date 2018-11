Famiglia: Forte (Milano Popolare), iscrizione all'anagrafe di figli di coppie dello stesso sesso è atto di violenza

- Dopo l'intervento del consigliere comunale di maggioranza Enrico Marcora sull'iscrizione nel registro dell'anagrafe comunale di bambini nati da due padri, è intervenuto - complimentandosi con il collega - anche il consigliere d'opposizione Matteo Forte ('Milano Popolare'): "Il re è nudo", ha esordito. "In questi mesi - ha commentato Forte - il sindaco ha raccontato delle cose che non sono vere. Ha dato per scontato delle acquisizioni di realtà che così non sono. Non si possono commettere violenze. E l'iscrizione nel registro dell'anagrafe di figli di coppie dello stesso sesso è un atto di violenza contro la legge italiana". "Mi spiace - ha proseguito il consigliere d'opposizione - che una persona zelante come il presidente della commissione Antimafia (David Gentili ndr), sempre pronto ad alzare il ditino, non sia intervenuto almeno a ricordare la legge italiana". Forte infine ha definito "da saltimbanco" le dichiarazioni fatte a riguardo da Sala. "Una cosa grottesca - ha commentato - per il primo cittadino di una città come Milano". (Rem)