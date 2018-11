Aler: Giunta nomina i presidenti delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale

- La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera che nomina i presidenti delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (Aler). Di seguito l'elenco dei presidenti: per Milano, Angelo Sala, per Pavia/Lodi, Jacopo Vignati, per Brescia/Cremona/Mantova, Albano Bianco Bertoldo, per Bergamo/Lecco/Sondrio, Fabio Danesi, e per Varese/Como/Monza Brianza/Busto Arsizio, Giorgio Bonassoli. (com)