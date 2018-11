Brasile-Italia: il presidente eletto Bolsonaro riceve ambasciatore Bernardini, trattato anche il caso Battisti (2)

- Il futuro ministro dell'Interno (Casa Civil), Onyx Lorenzoni, aveva dichiarato già all'indomani della vittoria elettorale che Battisti sarebbe stato estradato in Italia. "Abbiamo già troppi assassini in Brasile. Battisti deve tornare in Italia", ha dichiarato Lorenzoni durante un'intervista concessa alla "Radio Eldorado". L'estradizione di Battisti è una promessa fatta da Bolsonaro sin dall'inizio della sua campagna elettorale, in aperta critica con la decisione dei precedenti governi di mantenerlo in Brasile. Sulla stessa linea si era pronunciato il figlio di Bolsonaro, Eduardo, in un messaggio pubblicato poco dopo l'elezione e in risposta a un tweet del ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel quale il titolare del Viminale chiedeva l'estradizione di Cesare Battisti. "Il regalo è in arrivo. Grazie per il supporto, la destra diventa più forte", scriveva Bolsonaro jr. (segue) (Brb)