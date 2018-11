Brasile-Italia: il presidente eletto Bolsonaro riceve ambasciatore Bernardini, trattato anche il caso Battisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cesare Battisti, ritenuto colpevole di quattro omicidi è stato condannato in via definitiva e in contumacia a due ergastoli nel 1993. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac) è evaso dal carcere nel 1981 ed ha trascorso la sua latitanza prima in Messico e Francia, quindi - dal 2004 - in Brasile. Nel 2009 la Corte suprema federale (Stf) ha autorizzato l'estradizione dell'ex terrorista rosso, lasciando però al capo dello stato l'onere della decisione finale. Il 31 dicembre del 2010, nell'ultimo giorno di mandato, l'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva, decise però di non restituire Battisti alla giustizia italiana denunciando possibili pericoli per la sua sicurezza. Il dossier è ora nelle mani della Corte suprema, che al momento si è avvalsa di alcuni pareri: tanto l'Avvocatura di stato quanto la procura generale hanno segnalato che il governo può rivedere la decisione di Lula. Un anno fa però, il ministro Luis Fux - relatore del caso presso l'alta corte - ha congelato la pratica in attesa di una decisione collegiale dell'Stf. (Brb)