Polonia: elezioni amministrative, destra sconfitta anche a Danzica e Cracovia

- Il partito di governo polacco Diritto e giustizia (PiS) esce sconfitto dai ballottaggi per le elezioni dei sindaco negli ultimi due grandi centri che non avevano scelto il primo cittadino due settimane fa, vale a dire Cracovia e Danzica. Come riferisce l'emittente televisiva privata "Tvn", nella città sul Mar Baltico il candidato del PiS Kasper Plazynski è stato sconfitto dall'indipendentemente Pawel Adamowic, che ha ottenuto il 64 per cento delle preferenze. Similmente, a Cracovia il candidato del PiS Iwona Mularczyk è stata sconfitta dall'indipendentemente Mateusz Klinowski, che ha ottenuto il 58 per cento delle preferenze. (Res)