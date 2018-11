Milano: De Corato (Fd’I), sfregio ragazza cinese è gesto che non deve trovare spazio in una società civile come la nostra

- Per Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, “sfregiare il viso di una ragazza con dei cocci di bottiglia è un gesto che non deve trovare spazio in una società civile come la nostra, come neanche, ne deve trovare, lo sfruttamento della prostituzione”. Così ha commentato in una nota la brutale aggressione del novembre di un anno fa ai danni di una giovane prostituta di origine cinese in un locale karaoke Ktv in zona Villapizzone. “A proposito di prostituzione cinese - ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia -, da tempo ripeto che i centri massaggi cinesi devono essere controllati maggiormente ed essere regolamentati diversamente negli orari. Non possono esistere luoghi, palesi coperture di altro, che all'esterno pubblicizzano massaggi, ma poi rimangono aperti fino a notte fonda. Chi va a farsi fare un massaggi alle 3 di notte?”. L’assessore ha inoltre ripreso un’altra vicenda di cronaca che ha visto domenica sera l’arresto di uno spacciatore italiano per il possesso di 52 grammi di shaboo. “Oltre a questo - ha osservato - i cinesi hanno contribuito molto anche all'ampliamento della cultura italiana della droga. Questo sarebbe il primo spacciatore italiano sorpreso a Milano, e forse in tutta Italia, con un consistente quantitativo di questo genere di droga, che invece, di solito, viene venduta da spacciatori per lo più cinesi. Un altro grande primato - ha concluso -, dopo quello della 'capitale del crimine', al quale Milano rinuncerebbe molto più che volentieri. Chiediamo la certezza della pena e che gli stranieri che delinquono vengano rimpatriati solo dopo aver scontato la pena”.(Com)