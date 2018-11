Decoro: Raggi, iniziata manutenzione primo tratto viale Università, il secondo dopo potatura alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono iniziati i lavori di manutenzione stradale su viale dell’Università, a due passi dalla Sapienza e dal Policlinico Umberto I. Gli interventi consistono nel rifacimento del manto stradale nel tratto che va dall’incrocio con viale Regina Elena fino a viale del Policlinico. Il secondo tratto che arriva fino a castro Pretorio verrà iniziato al termine della potatura degli alberi. Abbiamo approfittato dei lavori anche per sistemare il marciapiede destro della carreggiata, nel tratto che arriva fino a via Morgagni". Così in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (Rer)