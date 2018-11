Israele: sceso al di sotto del 50 per cento tasso occupazione ebrei ultra-ortodossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione tra gli haredi (ebrei ultra-ortodossi) in Israele è sceso al di sotto del 50 per cento nel terzo trimestre di quest’anno. E’ quanto emerge dai dati dell’ufficio centrale di statistica riportati oggi dal quotidiano israeliano “Globes”. I dati mostrano che il tasso di occupazione del terzo trimestre tra gli uomini haredi nella fascia di età tra i 25 e i 64 è sceso al 47,8 per cento, mentre nel trimestre precedente era del 51,4 per cento. Il dato è in diminuzione anche se comparato al terzo trimestre del 2017, quando il tasso di disoccupazione tra gli haredi era del 51,7 per cento. È la prima volta che il tasso di occupazione tra gli uomini haredi è inferiore al 50 per cento dal primo trimestre del 2015, sottolinea “Globes”. L'obiettivo fissato dal governo prevede che entro il 2020 la percentuale della forza lavoro haredi raggiunga il 63 per cento. Attualmente, l’occupazione degli haredi è al 50,7 per cento, a fronte di un tasso dell’81 per cento della popolazione generale nella fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Secondo gli economisti citati dal sito informativo, il fattore principale che limita l’occupazione degli è la politica dell'attuale governo guidato da Benjamin Netanyahu, che ha ripristinato il sussidio governativo e le borse di studio per studenti di yeshiva (seminario di religione ebraica).(Res)