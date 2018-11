Sciopero Ama: l'azienda, assicurate prestazioni minime, servizio regolare da domattina

- "E’ tuttora in corso lo sciopero dei dipendenti di Ama Spa indetto dalle Organizzazioni Sindacali territoriali del comparto di Igiene Ambientale Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel per l’intera giornata di oggi. L’agitazione sindacale è iniziata con il primo turno mattutino di oggi, lunedì 5, e si concluderà intorno alle ore 04:30 della mattina di domani, martedì 6 novembre". Così in una nota dell'Ama."In base a quanto prescritto dalla legge 146/90 e dai relativi accordi sottoscritti con le Oo.Ss. - prosegue la nota - Ama ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da Case di Cura, Ospedali, Caserme, Comunità recupero tossicodipendenti, ecc. Assicurata anche la pulizia, compreso lo svuotamento dei cestini,di alcune aree di grande interesse turistico-artistico della città. Per interventi di emergenza, è attiva 24 ore su 24 la Centrale Operativa: tel. 0651693339, 0651693340, 0651693341. Per ridurre al minimo i disagi, Ama conta anche nella collaborazione di tutti i cittadini. Il servizio riprenderà regolarmente già dal primo turno mattutino di martedì 6 novembre", conclude la nota. (Rer)