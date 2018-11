Ambiente: M5S Lazio, da destra e sinistra ok a scarichi industriali in bacini potabili

- "La salute dei bacini idrici e dei cittadini del Lazio è messa a rischio dalla volontà trasversale di abrogare il divieto di scaricare le acque reflue industriali in acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile". Così in una nota i consiglieri regionali M5s del Lazio, a margine della seduta della Commissione Agricoltura e Ambiente sull'esame del Piano Regionale di Tutela delle Acque. "Sia Forza Italia che LeU - prosegue la nota - hanno presentato emendamenti abrogativi del comma 2 dell’articolo 12 del Piano Tutela delle Acque. Se questa modifica venisse approvata metterebbe ulteriormente a rischio la qualità delle acque della nostra regione. Si tratta di una misura folle, soprattutto in una Regione come la nostra molto popolosa, che ha già visto in passato crisi idriche, le quali hanno inciso pesantemente sia sull’ambiente sia sulla qualità della vita dei cittadini. Destra e sinistra sembrano ancora una volta d’accordo nello svendere un bene comune come l’acqua ai soliti interessi privati”.“Questo punto è dirimente sull’intero Piano di Tutela delle Acque. L'abrogazione del divieto degli scarichi industriali renderebbe per noi nullo il provvedimento. Se il comma verrà comunque abrogato dalla Commissione, daremo battaglia in Aula". (Com)