Famiglia: Morelli (Lega), Sala sta con il supermercato dei bimbi ma si nasconde nel salotto della Giunta per dirlo

- Giuseppe Sala cerca di nascondere nel salotto radical chic della giunta la trascrizione anagrafica di un bimbo da parte di due uomini cancellando la discussione pubblica su una questione etica di profilo altissimo. A dichiararlo in una nota è Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, in merito alla discussione sul tema del riconoscimento della doppia paternità per il quale si è spaccata la maggioranza in Consiglio comunale a Milano. "Che utero in affitto e maternità surrogata siano un supermercato nel quale il corpo di donne e il nascituro vengono mercificati è un dato inoppugnabile - prosegue Morelli - Che il Pd abbia sostenuto e favorito questa deriva è altrettanto incontestabile, quanto ripugnante. Sala ha cercato di nascondere questa discussione sapendo che è passata la moda del politicamente corretto per cui chi è organizzato e si lamenta (gli adulti) prevarica il diritto di chi non può scegliere (il bimbo) ma questa volta una sommossa etica è partita dal Consiglio Comunale per far conoscere alla città quanto i salotti volevano nascondere". (com)