Famiglia: maggioranza Consiglio comunale Milano si spacca su doppia paternità, richiesta commissione

- Sul tema del riconoscimento della doppia paternità si è spaccata la maggioranza in Consiglio comunale di Milano. A sollevare la questione, su cui si è espresso pochi giorni fa il Tribunale Civile del capoluogo lombardo, imponendo al Comune di iscrivere all'anagrafe comunale un bambino nato da due padri, è stato il consigliere della lista 'Beppe Sala sindaco - Noi, Milano', Enrico Marcora. A sostenerlo i due colleghi di lista Marco Carlo Fumagalli ed Elisabetta Strada, che hanno richiesto la convocazione di una commissione congiunta sul riconoscimento della doppia paternità. A sottoscriverla insieme a loro i consiglieri di opposizione Matteo Forte (Milano Popolare) e Luigi Amicone (Forza Italia). L'iniziativa ha incassato il sostegno di diversi esponenti del centrodestra, oltre che di una consigliera Pd, Roberta Osculati. "Di quali diritti parliamo? Del diritto delle coppie a comprare un figlio?", ha chiesto retoricamente in aula la consigliera dem. "Dal mio punto di vista - ha osservato Osculati - la genitorialità non è un diritto e non si può imporre con prepotenza". Nella richiesta di convocazione è specificato che dovranno essere uditi la presidente di Arcilesbica Nazionale Cristina Gramolini, la docente ed ex deputata Francesca Izzo, il direttore della divisione di oncologia pediatrica dell'Istituto dei Tumori di Milano Maura Massimino, la filosofia e fondatrice della Libreria delle Donne di Milano Luisa Muraro, l'ordinaria di Diritto Costituzionale dell'Università di Cagliari Silvia Niccolai e Marina Terragni, di RUA e RadFem Italia. (Rem)