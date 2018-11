Albania: nomina nuovo ministro dell'Interno, è scontro fra presidente Meta e governo

- Si è ormai aperto uno scontro in Albania fra il presidente Ilir Meta e il premier di centrosinistra Edi Rama, sulla nomina del nuovo ministro dell'Interno. La candidatura del generale dell'esercito Sander Lleshi, consigliere per la sicurezza del premier, è stata bocciata a sorpresa da Meta, nonostante la costituzione non riconosca al capo dello Stato il diritto di respingere la nomina dei membri dell'esecutivo. Dopo i colloqui avuti ieri con Meta, il premier oggi ha fatto una nuova mossa, annunciando che non intende rinunciare a Lleshi, al quale sarà affidata la guida del dicastero dell'Interno, ma in qualità invece di vice ministro, evitando cosi di sottomettersi al giudizio del capo dello Stato. Meta ha replicato con toni duri, affermando che "non permetterò nessun tentativo di sfida all'autorità della presidenza della Repubblica". (segue) (Alt)