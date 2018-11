Albania: nomina nuovo ministro dell'Interno, è scontro fra presidente Meta e governo (3)

- Dalla presidenza del Consiglio hanno spiegato che "Rama ha incontrato il presidente della Repubblica per discutere sul contenuto della lettera relative alla proposta di Sander Lleshi all'incarico del ministro dell'Interno. Il colloquio è stato aperto e si è svolto in modo costruttivo. Il premier proseguirà la comunicazione con il presidente della Repubblica", ha precisato il comunicato. Quello che sembrava quindi uno spiraglio di apertura verso una soluzione, si è bruscamente chiuso oggi. Rama ha annunciato che Lleshi sarà nominato vice ministro dell'Interno, senza proporre a Meta un'altra candidatura per la guida del ministero. Tramite un suo post su Twitter, Rama ha fatto sapere che su questa scelta avrebbe ottenuto il sostegno del gruppo parlamentare del suo partito socialista. (segue) (Alt)