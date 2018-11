Albania: nomina nuovo ministro dell'Interno, è scontro fra presidente Meta e governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tardata la replica di Meta, il cui portavoce ha dichiarato che "il presidente della Repubblica rende chiaro che non permetterà nessun tentativo di sfida all'autorità dell'istituzione che lui rappresenta. Il presidente della Repubblica ha sempre espresso la sua disponibilità ad offrire al parlamento tutte le spiegazioni in modo trasparente e responsabile, su tutte le questioni di cui il parlamento avrà interesse", ha precisato il portavoce di Meta. E' la prima volta che un capo dello Stato respinge la proposta di un premier per uno dei membri del suo gabinetto. E la mossa del presidente della Repubblica, oltre a provocare una crisi politica, rischia di aprire anche un conflitto costituzionale senza via d'uscita. Al momento è difficile prevedere quali saranno gli ulteriori sviluppi, anche perché la Corte costituzionale albanese è fuori funzione, in quanto la maggioranza dei suoi membri sono stati bocciati dal processi di rivalutazione dei magistrati, nell'ambito della riforma giudiziaria. (segue) (Alt)