Albania: nomina nuovo ministro dell'Interno, è scontro fra presidente Meta e governo (5)

- La Costituzione albanese non prevede la possibilità che la proposta del premier per un membro del suo gabinetto venga respinta, riconoscendo al presidente della Repubblica un ruolo piuttosto protocollare. Secondo la Costituzione, "il ministro viene nominato e rimosso dal presidente della Repubblica su proposta del premier entro 7 giorni". In un'intervista rilasciata venerdì sera, prima della sua decisione, Meta però aveva formulato un'altra interpretazione, sottolineando che "il presidente della Repubblica non può firmare un decreto solo formalmente, perché sarebbe un atto irresponsabile, tanto più quando si tratta di un'incarico molto importante come quello del ministro dell'Interno. (segue) (Alt)