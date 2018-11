Albania: nomina nuovo ministro dell'Interno, è scontro fra presidente Meta e governo (6)

- Dall'altra parte, come prevede la costituzione, il presidente esercita le proprie competenze tramite i decreti. Domani il parlamento sarà riunito in seduta straordinaria per votare invece il decreto di Meta per la rimozione dell'ex ministro Fatmir Xhafaj, dimessosi 10 giorni fa. Sul caso non esiste ancora un decreto per la mancata nomina di Lleshi. Sul sito della presidenza non è stata pubblicata neanche la breve nota in cui veniva annunciata la prima bocciatura del nome dell'ex generale dell'esercito. Non sono però a favore di Meta i precedenti dei suoi predecessori. Nel 2017 l'allora capo dello Stato, Bujar Nishani, si oppose alla nomina di Xhafaj alla guida del ministero dell'Interno, ma alla fine dichiarò che "nonostante ciò, la Costituzione non mi permette di respingerlo". (Alt)