Energia: presidente Rohani, concessione deroghe a sanzioni da parte Usa è vittoria per Iran

- La concessione di deroghe alle sanzioni contro l’Iran da parte degli Stati Uniti è una “vittoria per l’Iran”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani commentando l’annuncio fatto oggi da Washington di concedere deroghe alle sanzioni a Cina, India, Grecia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Italia e Turchia. "Oggi gli Stati Uniti sono obbligati a rilasciare deroghe alle sanzioni per otto, nonostante in precedenza avessero dichiarato esplicitamente di voler portare le esportazioni petrolifere iraniane a zero”, ha dichiarato il presidente, osservando che questa è una vittoria per l’Iran. Rohani ha inoltre osservato che il paese anche in caso di assenza di deroghe avrebbe “continuato a vendere il proprio petrolio”. "Ho detto a tutti i leader mondiali che questa volta (l’Iran) forzerà l’embargo statunitense in quanto sono crudeli e contrari ai regolamenti, patti e risoluzioni delle Nazioni Unite", ha dichiarato il presidente iraniano.(Irt)