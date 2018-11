Iran: inviato speciale Usa Hook, Ue e altri partner devono decidere se fare affari con un regime o con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e altri partner dell’Iran devono decidere se vogliono avere rapporti commerciali con “il regime di Teheran” oppure con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il rappresentante speciale Usa per l'Iran, Brian Hook, parlando ai giornalisti in occasione dell’entrata in vigore della seconda tranche di sanzioni economiche degli Stati Uniti contro l’Iran, che andranno a colpire anzitutto il settore petrolifero. Rispondendo ad una domanda dei tentativi dell’Unione europea di trovare modalità per aggirare le sanzioni e proteggere le aziende che commerciano con l’Iran attraverso il cosiddetto Special Purpose Vehicle (Spv), Hook ha sottolineato che i paesi e le aziende europee devono scegliere se conviene commerciare con un “regime” che diffonde il terrorismo nel mondo e che ha alti rischi oppure lavorare con gli Stati Uniti. (segue) (Res)