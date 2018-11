Iran: inviato speciale Usa Hook, Ue e altri partner devono decidere se fare affari con un regime o con Washington (4)

- I firmatari della dichiarazione hanno riferito che l’obiettivo è quello di “tutelare gli operatori economici europei impegnati in affari legittimi con l'Iran, in conformità con la normativa dell'UE e con la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, precisando che resteranno impegnati a lavorare sulla conservazione e il mantenimento di canali finanziari efficaci con l'Iran e sul proseguimento dell'esportazione di petrolio e gas dall'Iran”. I responsabili della diplomazia di Ue, Regno Unito, Francia e Germania hanno sottolineato la necessità di proseguire il lavoro per assistere e rassicurare gli operatori economici che perseguono attività legittime ai sensi del diritto dell'Ue: “I nostri ministri delle Finanze lo porteranno ulteriormente al loro prossimo incontro. La nostra volontà per completare questo lavoro è incrollabile”. (Res)