Cooperazione: Afghanistan, disposto finanziamento di 500 mila euro a Unicef per siccità

- La Cooperazione italiana ha disposto, su impulso del vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, un finanziamento di emergenza di 500 mila euro a favore di Unicef per rispondere alle necessità della popolazione della provincia di Herat, in Afghanistan, colpita dalla siccità. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’iniziativa prevede l’invio di team mobili in aree remote della provincia di Herat e la distribuzione ai minori di alimenti pronti all'uso, fa sapere la Farnesina. (Res)