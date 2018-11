Ucraina: ambasciata Usa chiede di identificare responsabili morte attivista Handziuk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Ucraina devono identificare e perseguire i responsabili e i mandanti dell’attacco mortale contro l’attivista Kateryna Handziuk. Lo ha affermato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Kiev, Marie Yovanovitch, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Handziuk, attivista e membro del Consiglio municipale della città di Kherson, era stata attaccata in estate, quando le era stato spruzzato in faccia dell’acido solforico. Il 4 novembre è deceduta in ospedale. “Chiediamo ancora una volta alle autorità ucraine di portare alla giustizia i responsabili di questo crimine, inclusi i mandanti”, si legge in un tweet dell’ambasciata Usa.(Res)