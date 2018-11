Maltempo: Toninelli in Friuli Venezia Giulia, pesano cambiamenti clima ma anche cattiva politica dei territori

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, da Paluzza, in provincia di Udine, dove per il maltempo è crollata la Statale 52, nel corso di in una diretta Facebook, ha sottolineato l'intervento immediato del governo "anche attraverso società pubbliche quali Anas che ha creato una strada secondaria per ristabilire il collegamento dei territori isolati". Quindi, Toninelli ha rimarcato: "Il governo risponde immediatamente a uno stato di necessità dei territori e lo fa con una decretazione d'urgenza che sblocca finanziamenti per la messa in sicurezza dei territori" o decide per commissari straordinari. Tuttavia, ha proseguito il titolare del dicastero di Porta Pia, "il problema non è solo l'intervento immediato, che è importante dopo l'emergenza, ma è anche quello di interventi per evitare il dissesto idrogeologico. Questi accadimenti - ha concluso Toninelli - oltre che dei cambiamenti climatici sono anche la conseguenza di una cattiva politica nella gestione e tutela dei territori che è stata portata avanti negli ultimi anni". (Rin)