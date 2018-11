Decreto Immigrazione-Sicurezza: rinviati a domani i lavori in aula Senato

- L'aula di palazzo Madama ha approvato la richiesta di sospensione dei lavori, con conseguente rinvio a domani, sul decreto legge Immigrazione-Sicurezza, avanzata dal relatore del provvedimento, Stefano Borghesi, della Lega. Una richiesta motivata, come spiegato dallo stesso Borghesi, dalla necessità di "ulteriori approfondimenti sul testo". Immediata la protesta dei capigruppo di Partito democratico e gruppo Misto, Andrea Marcucci e Loredana de Petris, e del vicecapogruppo vicario di Forza Italia, Lucio Malan, secondo i quali quello della maggioranza Movimento cinque stelle-Lega non è niente altro che un diversivo per prendere tempo e porre la questione di fiducia. (Rin)