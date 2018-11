Ue: Dombrovskis, deviazione Italia rallenta economia

- Il piano di bilancio presentato dall'Italia non è solo in conflitto con le regole europee, ma rischia anche di rallentare l'economia del paese. Lo ha detto entrando ai lavori dell'Eurogruppo, il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "La Commissione europea ha fatto una valutazione chiara e ha chiesto all'Italia un nuovo piano" perché pensa che Roma stia deviando "in modo sostanziale dalle decisioni del Consiglio che richiedono un miglioramento strutturale del deficit dello 0,6 per cento, mentre ora", nel piano presentato dal governo, "c'è un peggioramento dello 0,8 per cento". Secondo Dombrovskis, il problema "non riguarda solo le regole, ma anche lo sviluppo economico perché l'Italia sta spendendo di più per gli interessi sul debito sovrano e questo pesa sugli investimenti e sui consumatori, e rischia di rallentare l'economia. L'Italia ha tempo fino al 13 novembre per presentare un nuovo piano". (Beb)