Fisco: Mef, gettito di 321,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2018

- Nel periodo gennaio-settembre 2018 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 321.761 milioni di euro, segnando un incremento di 5.738 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,8 per cento). Al risultato contribuiscono sia le imposte dirette (+1,5 per cento) sia quelle indirette (+2,1 per cento). E’ quanto riferisce una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Il dato del gettito del periodo considerato risulta influenzato dallo spostamento, dal mese di maggio al mese di novembre, del pagamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Tali versamenti a maggio dello scorso anno erano ammontati a circa 1,2 miliardi si euro. Al netto di questo acconto le entrate tributarie erariali del periodo gennaio-settembre 2018 mostrano un incremento del 2,2 per cento. (segue) (Com)