Fisco: Mef, gettito di 321,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2018 (2)

- Quanto alle imposte dirette, il Mef riferisce di un gettito pari a 173.085 milioni di euro, con un aumento di 2.633 milioni di euro (+1,5 per cento) rispetto ai primi nove mesi del 2017. Le ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati mostrano una crescita di 4.318 milioni di euro (+3,9 per cento). Nel periodo mostra un incremento significativo il gettito dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+28,1 per cento), per effetto del versamento nel mese di febbraio dell’imposta sui risultati della gestione individuale di portafoglio in regime di risparmio gestito, che riflette la performance positiva dei mercati nel corso del 2017. Significativo - aggiunge la nota - anche il gettito dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione (+38,9 per cento) che evidenzia i risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2017 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. Si segnala l’incremento del 6,9 per cento dell’imposta sulle riserve matematiche rami vita assicurazioni e dell’imposta sostitutiva per rideterminazione valori di acquisto di partecipazioni non negative (+ 37,3 per cento, pari a 344 milioni di euro) per effetto della conferma, anche per il 2018, delle aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate. (segue) (Com)