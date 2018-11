Fisco: Mef, gettito di 321,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2018 (3)

- Le entrate dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e le ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale mostrano una lieve crescita pari a +0,2 per cento per effetto dell’andamento positivo delle ritenute sui redditi da capitale diversi dai dividendi e delle ritenute su proventi di fondi d’investimento in valori mobiliari di diritto estero. Il gettito dell’Ires - prosegue la nota - evidenzia una diminuzione di 1.744 milioni di euro (-9,8 per cento) per effetto della riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota prevista dalla legge di Stabilità per il 2016 e dell’applicazione della maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (c.d. superammortamento) contenuta nella Legge di Bilancio per il 2017. (segue) (Com)