Fisco: Mef, gettito di 321,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2018 (4)

- Il gettito delle imposte indirette - continua la nota Mef -, che ammonta a 148.676 milioni di euro, registra una crescita di 3.105 milioni di euro (+2,1 per cento). Il risultato è legato all’andamento del gettito dell’IVA (+3.254 milioni di euro +3,7 per cento) e, in particolare, della componente sugli scambi interni che aumenta di 2.681 milioni di euro. Positiva la dinamica del prelievo sulle importazioni che mostra un incremento di 573 milioni di euro (+5,7 per cento). Si segnala una diminuzione dell’entrata delle imposte sulle assicurazioni (-52,9 per cento) dovuto, come illustrato poc'anzi, allo spostamento dei termini di versamento (da maggio a novembre) dell’acconto dell’imposta, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio per il 2018. Tra le imposte indirette, mostrano un significativo incremento le entrate dell’imposta di registro (+4,2 per cento, pari a 148 milioni di euro), i versamenti del canone di abbonamento radio e TV (+3,4 per cento, pari a 45 milioni di euro) e dell’imposta di bollo (+9,7 per cento, pari a 482 milioni di euro). (segue) (Com)