Fisco: Mef, gettito di 321,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2018 (5)

- Nella nota Mef si legge poi che le entrate dei giochi, nei primi nove mesi del 2018, ammontano a 10.715 milioni di euro con una variazione positiva di 410 milioni di euro (+4,0 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie derivanti dalle attività di accertamento e controllo si sono attestate a 7.160 milioni (-489 milioni di euro, pari a -6,4 per cento) di cui: 3.612 milioni di euro (-17,5 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 3.548 milioni di euro (+8,5 per cento) dalle imposte indirette. Il risultato del periodo gennaio-settembre è stato condizionato dall’andamento negativo del mese di agosto dell’anno corrente rispetto allo stesso mese del 2017 (-891 milioni di euro, pari a -45,3 per cento), nel quale si erano registrati consistenti entrate derivanti dalla “Definizione agevolata” delle controversie tributarie, introdotta dal D.L. 193/2016. (Com)