Monza: Cambiaghi su iniziativa 'Ridendo di petto', importante novità per migliorare qualità servizio lombardo - Foto

- L'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi ha partecipato, all'ospedale San Gerardo di Monza, alla presentazione dello spettacolo 'Ridendo di petto', che andrà in scena il 21 novembre alle 21 al Teatro Manzoni. L'evento servirà per una raccolta fondi per richiedere all'azienda leader mondiale nella tecnologia medica, un 'Super Dimension', il macchinario capace di dare risposte immediate nel caso di neoplasie, da destinare al reparto di chirurgia toracica. In foto l'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi alla presentazione dello spettacolo di solidarietà 'Ridendo di petto' (Foto di: Lombardia Notizie). (com)