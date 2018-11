Nepal: in dieci anni rimesse per 38,67 miliardi di dollari e oltre 6.700 lavoratori morti all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni, il Nepal ha ricevuto dai suoi cittadini all’estero rimesse per 38,67 miliardi di dollari; nello stesso decennio 6.708 nepalesi emigrati per cercare un lavoro e una vita migliore sono morti. È quanto emerge dagli ultimi dati del Consiglio per la promozione dell’occupazione straniera (Fepb), resi noti ieri. Il rapporto copre 34 paesi, ma i lavoratori nepalesi si dirigono soprattutto verso il Golfo Persico e la Malesia, aree in cui si concentra l’86 per cento della forza lavoro migrante; i dati confermano che per il piccolo paese himalayano, in lotta con la disoccupazione, l’esportazione della manodopera resta una componente fondamentale dell’economia, ma con esiti spesso letali. (segue) (Inn)