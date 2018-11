Nepal: in dieci anni rimesse per 38,67 miliardi di dollari e oltre 6.700 lavoratori morti all’estero (2)

- L’agenzia governativa, fondata dieci anni fa, ha evidenziato che nel periodo considerato il numero dei decessi è costantemente cresciuto, insieme a quelli delle invalidità permanenti e delle diagnosi di malattie potenzialmente mortali: risultano 1.178 casi di disabilità causate da incidenti sul lavoro, incidenti stradali e patologie varie. Solo negli ultimi tre mesi 213 lavoratori sono morti e 74 sono rimasti gravemente feriti. Il direttore esecutivo del Fepb, Rajan Prasad Shrestha, ha sottolineato che il contributo dei nepalesi emigrati è stato determinante per sostenere il sistema economico nazionale in un momento difficile, in particolare dopo il violento terremoto del 25 aprile 2015. (segue) (Inn)