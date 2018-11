Nepal: in dieci anni rimesse per 38,67 miliardi di dollari e oltre 6.700 lavoratori morti all’estero (3)

- I numeri potrebbero essere anche maggiori, perché quelli pubblicati coincidono con le richieste di risarcimenti. Lo Stato, infatti, fornisce assistenza finanziaria ai familiari dei lavoratori che hanno perso la vita o hanno contratto malattie mortali mentre lavoravano all’estero. L’anno scorso l’ente ha pagato 1,67 miliardi di rupie (12,4 milioni di euro) per gli indennizzi in caso di morte e 160 milioni di rupie (1,19 milioni di euro) per l’assistenza ai malati e ai disabili. Dal 2017, l’indennizzo per le famiglie in lutto è stato raddoppiato e portato a 700 mila rupie (circa 5.200 euro). Viene assicurata la copertura medica per quindici patologie contratte durante il periodo di occupazione all’estero. Vengono anche erogate borse di studio a beneficio dei figli dei lavoratori deceduti. La spesa complessiva è stata di 2,22 miliardi di rupie (16,4 milioni di euro). (Inn)