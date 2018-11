Mobilità: Palumbo (Pd), giunta riveda spostamento terminal bus a Anagnina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina è l'ennesima scelta miope e scriteriata dell'amministrazione Raggi, colpevole di aver reso abusiva la sosta a stazione Tiburtina per mancato rinnovo della concessione". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale dem, Marco Palumbo."Dirottare migliaia di pendolari in un'area decisamente più periferica e meno collegata rispetto a quella attuale è una decisione assurda - prosegue Palumbo - presa senza pensare minimamente alle esigenze dei lavoratori e dei residenti delle regioni limitrofe al Lazio che devono raggiungere quotidianamente la Capitale. Raggi e Meleo riconsiderino questa posizione e si muovano nell'ottica di agevolare, non complicare, la mobilità dei cittadini".(Com)