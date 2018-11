Imprese: Amazon apre nuovo centro smistamento a Casirate d’Adda, nel bergamasco

- Amazon ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo centro di smistamento a Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo, alla presenza dei rappresentanti delle autorità locali. Il nuovo hub, annunciato lo scorso mese di gennaio, si sviluppa su una superficie di 34.000 metri quadri e permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro entro i prossimi tre anni. Il sito supporterà il numero crescente di piccole e medie aziende indipendenti che decidono di vendere i propri prodotti su Amazon o di utilizzare la rete di distribuzione offerta dall’azienda, rafforzando le attività di smistamento e consegna nel nord Italia dei prodotti acquistati su Amazon.it. "L’inaugurazione del nuovo sito rappresenta un ulteriore passo della crescita di Amazon in Italia, paese in cui abbiamo iniziato a creare i primi posti di lavoro ben otto anni fa" ha dichiarato Tareq Rajjal, responsabile di Amazon Transportation per il Sud Europa. "Come abbiamo annunciato - ha aggiunto - il nostro obiettivo per quest’anno è la creazione di 1.700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di 5.200 dipendenti".(Com)