Mantova: sequestro di droga nel quartiere 5 continenti, denunciato 33enne nigeriano

- 36 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi per la vendita, sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione in un appartamento nel quartiere “5 continenti” nel corso del blitz messo a segno all’alba di questa mattina a Castiglione. A finire nei guai un 33enne di nigeriano, residente in un appartamento nei del quartiere 5 continenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione hanno eseguito il servizio nell'ambito di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nell'Alto Mantovano, che vede l’area di Castiglione d/S uno dei punti nevralgici. Da diversi giorni i militari del Nucleo Operativo tenevano d’occhio quel condominio dopo che alcuni residenti avevano segnalato uno strano viavai di persone. Questa mattina, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, è stato effettuato un sopralluogo all’interno del condominio al fine di verificare quanto segnalato. Effettuato l’accesso nel condominio, il primo ad insospettirsi è stato “Grinder”, cane di razza Labrador, che non appena avvicinatosi alla porta di un appartamento, poi risultato essere occupato da un nigeriano, ha iniziato subito ad agitarsi e a grattare con la zampa la porta. I militari, ricevuto l’inequivocabile segnale, hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione. Ancora una volta, grazie anche al fiuto di “Grinder”, è stata trovata la droga, 36 grammi di marijuana oltre al solito bilancino ed ai ritagli di plastica per il confezionamento, che era stata nascosta sotto un mobile dell’abitazione. L’uomo, U.G.O., 33enne nigeriano, è stato pertanto deferito a piede libero alla procura della repubblica di Mantova in quanto ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Fabio Federici, ha espresso il suo vivo compiacimento a tutti i militari operanti per la brillante operazione di servizio e per il positivo risultato conseguito.(Ren)