Infrastrutture: Bettoni (A35 Brebemi), inaugurazione nuovo centro Amazon vale più di mille parole su qualità autostrada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo centro di smistamento di Amazon "è unico non solo in Italia ma in tutta Europa per la sua modernità". Lo ha detto il presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni che ha partecipato oggi all'inaugurazione del hub del colosso dell'e-commerce a Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo. "Amazon è uno dei più grandi player mondiali della logistica, quindi per noi di Brebemi è un vanto abbiano scelto questa localizzazione per il nuovo stabilimento. Questa inaugurazione vale più di mille parole sulla qualità di A35 Brebemi anche come uno dei motori territoriali per il rilancio dell’economia e dell’occupazione dell’intera area". (Com)