Russia-Ucraina: autorità Donetsk temono azioni provocatorie Kiev per fermare elezioni locali (2)

- In precedenza, il funzionario ha riferito che consiglieri della Nato e responsabili di compagnie militari private straniere erano giunti nel Donbass per preparare atti terroristici e provocazioni, al fine di interrompere le elezioni. Il voto per rinnovare le cariche dei vertici e dei deputati delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk è previsto per l'11 novembre. Kiev ha già annunciato di non riconoscere l'esito delle elezioni. Per la carica di presidente della repubblica di Donetsk sono in corsa cinque persone, tra le quali il capo dello Stato ad interim, Denis Pushilin. Più di 30 rappresentanti da 14 paesi si recheranno nel Donbass come osservatori stranieri per il processo elettorale. (Rum)