Sciopero Ama: Celli (Civica), campanello d'allarme per Campidoglio

- "Il successo delle adesioni allo sciopero di oggi dei lavoratori Ama deve essere un campanello di allarme per la Giunta Raggi. Se la Sindaca dimentica le aziende capitoline e le costringe a un futuro incerto, si mettono a rischio pesantemente i destini dei lavoratori e i servizi alla città". Così in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica "Roma Torna Roma", Svetlana Celli."Nel braccio di ferro dell'assessore Lemmetti con i vertici di Ama sui conti aziendali - prosegue Celli - ci sono gli stipendi dei lavoratori e il decoro della città. Bene hanno fatto i lavoratori e ricordarlo al Campidoglio 'smemorato'. La Sindaca dovrebbe avere a cuore il funzionamento delle aziende e la pulizia della città. Invece, ormai da troppo tempo è sotto gli occhi di tutti lo stato indecoroso della raccolta dei rifiuti, per cattiva organizzazione e pessima gestione dell'azienda. Quanto ancora dovranno pazientare i romani perché la loro sindaca si occupi di Roma?" (Com)