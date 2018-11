Regione: Bonaccorsi: l'offerta turistica del Lazio al Wtm di Londra

- La Regione Lazio partecipa alla 18° edizione della fiera turistica Wtm - World Travel Market di Londra il principale evento mondiale dell’industria turistica che si svolge da lunedì 5 a mercoledì 7 novembre.“Il Wtm è un appuntamento straordinario, una grande opportunità per favorire l’incontro e il business tra i buyers di tutto il mondo e l’offerta turistica del Lazio”, ha dichiarato in una nota l’assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi, presente oggi all’inaugurazione insieme all’ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, e ai rappresentanti di Enit, Ente nazionale del Turismo in Italia.“Quest’anno portiamo in vetrina a Londra 30 aziende del settore con un ampio ventaglio di offerte turistiche provenienti da tutte le province del Lazio: dagli agriturismi, al turismo rurale, agli alberghi di lusso alle strutture ecosostenibili – ha aggiunto l’assessore Bonaccorsi - Un’offerta ampia che intreccia arte, cultura e paesaggi naturali, tradizioni e sapori, che vogliamo sempre più di qualità.In concomitanza con la giornata inaugurale di Wtm la Regione Lazio ha promosso un incontro presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale inglese, sul tema del turismo legato alle Ville, Giardini e Parchi Archeologici del Lazio. Durante l’incontro verrà presentata ai professionisti e alla stampa di settore britannica il nuovo volume 'Guida dei Parchi e giardini di Roma e del Lazio', a cura di Alberta Campitelli, edito dal Touring Club Italiano. Una Guida molto importante – continua Bonaccorsi -, interamente realizzata dalla Regione Lazio, che intende illustrare lo straordinario patrimonio di Ville e Giardini del nostro territorio: il Giardino di Ninfa, recentemente premiato da European Garden Heritage Network Eghn, la prestigiosa Villa D’Este a Tivoli, il Parco archeologico di Cerveteri, i sorprendenti giardini e parchi della Tuscia. Al centro dell’attenzione la bellezza della natura e la magia dei paesaggi agresti, temi particolarmente cari al turismo inglese e che sapranno sicuramente attrarre l’interesse e la curiosità di un vasto pubblico di visitatori verso la nostra regione”. (Com)