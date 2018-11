Movida: Fipe Roma, ordinanza anti-alcol misura opportuna e necessaria

- "Riteniamo sia stato giusto riportare il consumo di alcol all’interno dei locali e soprattutto negli esercizi autorizzati alla somministrazione: l’ordinanza firmata è secondo noi una misura non solo opportuna ma anche necessaria". Lo dichiara in una nota il commissario della Fipe Roma Giancarlo Deidda."Il provvedimento adottato quindi - prosegue - non solo va nella giusta direzione, ma rappresenta il punto di partenza di una politica di governo del territorio che sia strutturale e non legata a fatti contingenti per quanto tragici come quelli di San Lorenzo". (Com)