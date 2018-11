Maltempo: Catalano (Lega), in via Fermi caduto albero su auto in sosta

- “Il 18 ottobre del 2016 il consiglio del Municipio XI approvò una mozione proposta dallo stesso movimento 5 stelle per la potatura urgente degli alberi a Via Grimaldi, Via della Magliana e la stessa via Enrico Fermi. Ebbene dopo due anni e i tanto evocati lavori di potatura non è stato fatto nulla né dal Municipio né dal dipartimento di Roma Capitale, e così pochi minuti fa uno di questi alberi a causa del maltempo si è abbattuto su una macchina parcheggiata lì. Di volta in volta l’assessore all’ambiente ci fornisce una tabella di marcia che poi non viene puntualmente (questo sì) rispettata, ma quello che ci fa riflettere e che l’atto in questione non è stata una 'trappola' delle opposizioni, ma una volontà espressa della stessa maggioranza, visto che la maggior parte degli alberi che insistono nelle vie in oggetto non vengono potati da tantissimi anni. Depositerò una interrogazione per chiedere nuovamente all’assessore di dirci la nuova programmazione per la potatura delle alberature in questione”. Così in una nota Daniele Catalano, capogruppo Lega Municipio XI. (Com)