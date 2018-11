Speciale energia: Iraq, prodotti 208 milioni di barili di greggio nel 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2017 l’Iraq ha prodotto oltre 208 milioni di barili di greggio, in aumento rispetto ai 206,9 dell’anno precedente. Lo rivelano i dati dell’istituto di statistica del ministero della Pianificazione di Baghdad, secondo cui quello registrato lo scorso anno è un nuovo record storico. La produzione quotidiana di greggio si è assestata attorno a una media di 4,23 milioni di barili, 3,3 dei quali esportati. “Nel 1991 – ricorda l’istituto – la produzione di petrolio greggio ammontava a 25,9 milioni di barili l’anno, con un tasso di produzione giornaliera di 524 mila barili, 39 mila dei quali destinati all'esportazione. Nel 2004 il dato saliva a 100,4 milioni di barili annuali per poi diminuire l’anno successivo a circa 93 milioni di barili. Una nuova impennata veniva registrata nel 2007, con la produzione di 102 milioni di barili l’anno”. Tra il 2009 e il 2010 l’Iraq ha siglato importanti contratti con le maggiori compagnie energetiche internazionali per sviluppare i giacimenti di petrolio sul proprio territorio. (Irb)