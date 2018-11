Comune: dal 2005 caduti 1.400 alberi, sensori e georadar per monitoraggio

- Sono circa 1.400 gli alberi caduti a Roma dal 2005. Il dato è contenuto in una memoria di giunta approvata agli inizi di ottobre dalla giunta capitolina di Virginia Raggi al fine di implementare il monitoraggio delle circa 420.000 piante (escluse le aree naturali protette o agricole) presenti nelle strade, nei parchi e nelle ville storiche della Capitale. Il provvedimento impegna l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari a sperimentare nuovi sistemi di monitoraggio degli alberi e degli apparati radicali, dal momento che il semplice controllo a vista non sempre riesce a fornire indicazioni sulla salute della pianta. In tal senso, sono pervenute all'assessorato proposte di sperimentazione gratuita di nuovi sistemi, sensori e georadar per monitorare in tempo reale la stabilità delle piante, come annunciato nelle scorse settimane dalla Montanari. (Rer)