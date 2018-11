Ospedale S. Pietro: ripresa oggi attività centro radioterapia ad alta specializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Upcm San Pietro Fatebenefratelli informa che "il centro di radioterapia ad alta specializzazione ha ripreso la piena attività e operatività già dalla giornata di oggi, nonostante l’evento che ha colpito l’Ospedale San Pietro Fbf nei giorni scorsi. Upcm ringrazia e esprime il proprio apprezzamento e riconoscenza a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la ripresa dei servizi di radioterapia in tempi rapidissimi, così come di ogni altra prestazione terapeutica e attività ambulatoriale, al fine di garantire continuità assistenziale a tutti i nostri pazienti nel rispetto e diritto alla qualità della cura". Così una nota dell'Upcm San Pietro Fbf. (Com)