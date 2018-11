Libia: concluso a Sebha forum sulla sicurezza nel Fezzan

- Si è svolto nel fine settimana a Sebha, nel sud della Libia, un forum sulle sfide in materia di sicurezza che attendono la città e tutto il Fezzan in generale. Secondo quanto riferiscono fonti locali ad "Agenzia Nova", i partecipanti all'evento hanno discusso della situazione della sicurezza, oltre che di altre sfide come quella delle divisioni tra diverse componenti della società. Secondo le fonti “si è trattato di un appuntamento importante per fare luce sulla situazione della sicurezza, che è notevolmente peggiorata negli ultimi anni”. I partecipanti al forum hanno ribadito l’importanza di unire gli sforzi e creare una visione comune tra gli attori del sud della Libia per fermare l’ingerenza dei gruppi armati stranieri nella regione che, al momento, rappresentano il pericolo più rilevante.(Lit)