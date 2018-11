Donbass: rappresentante Russia ad Osce, elezioni necessarie per colmare vuoto di potere e garantire stabilità

- Il Donbass ha bisogno che le elezioni in programma nella regione si svolgano in maniera efficiente, per mantenere la stabilità e colmare il vuoto di potere formatosi a seguito dell’assassinio di Aleksandr Zakharchenko, leader dell’autoproclamata repubblica popolare del Donetsk. Lo ha dichiarato oggi Dmitrij Balakin, vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Le elezioni parlamentari nelle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk sono in programma per la giornata dell’11 novembre. Le autorità di Kiev hanno già annunciato che non hanno intenzione di riconoscere il risultato elettorale, così come Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia e Svezia. “A seguito dell’assassinio di Zakharchenko, le repubbliche di Donetsk e Luhansk non hanno avuto altra scelta se non quella di organizzare le elezioni parlamentari a novembre, per colmare il vuoto di potere e garantire la stabilità nella regione”, si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dalla missione rappresentante la Federazione Russa presso l’Osce. Alla fine di agosto, Zakharchenko è stato ucciso in un’esplosione nel centro di Donetsk, nella quale è rimasta coinvolta ed uccisa anche la sua guardia del corpo. Altre 11 persone sono rimaste ferite. In attesa del risultato elettorale, il parlamento locale ha nominato Denis Pushilin in qualità di leader incaricato. (segue) (Rum)